كتب ـ محمد الميموني:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يطلب من محمد صلاح تحقيق امنيته بالتقاط صورة معه.

وقال الطفل خلال تواجده بفندق إقامة لاعبي منتخب مصر عقب مباراة إثيوبيا إنه يتمنى التقاط صورة معه ليرد صلاح:"أنا جاي عشان أتصور معاك أنت".

نتيجة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب بوركينا فاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة واجادوجو ضمن منافسات الجولة الـ 8 من تصفيات كأس العالم 2026.

