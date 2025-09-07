فريق إسرائيلي يمحي اسم بلد "الكيان الصهيوني" من قميصه.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

شهد سباق فويلتا الإسباني للدراجات، واقعة غريبة، عندما أعلن فريق "إسرائيل تيك"، تغيير الزي الرسمي للفريق.

ووفقا لوكالة "AP"، شارك ما يقرب من 15 ألف شخص، في مظاهرة لفلطسين، وطالبوا باستبعاد الفريق الإسرائيلي من السباق، مما تسبب في تعطيل مراحل السباق.

وقال فريق "إسرائيل تيك" في بيان: "من أجل إعطاء الأولوية لسلامة دراجينا وبقية المجموعة، وبالنظر إلى الطبيعة الخطرة لبعض الاحتجاجات في سباق فويلتا، زود فريق إسرائيل – بريميير تيك الدراجين بزي رسمي يحمل شعار الفريق لبقية السباق. يظل اسم الفريق إسرائيل – بريميير تيك كما هو، لكن الزي المطبوع عليه الأحرف المختصرة أصبح متوافقا الآن مع قراراتنا السابقة بشأن العلامة التجارية للسيارات والملابس العادية".

