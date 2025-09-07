مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

جميع المباريات

إعلان

فريق إسرائيلي يمحي اسم بلد "الكيان الصهيوني" من قميصه.. ما القصة؟

09:00 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

فريق إسرائيلي يحذف اسم إسرائيل من قميصه (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شهد سباق فويلتا الإسباني للدراجات، واقعة غريبة، عندما أعلن فريق "إسرائيل تيك"، تغيير الزي الرسمي للفريق.

ووفقا لوكالة "AP"، شارك ما يقرب من 15 ألف شخص، في مظاهرة لفلطسين، وطالبوا باستبعاد الفريق الإسرائيلي من السباق، مما تسبب في تعطيل مراحل السباق.

فريق إسرائيلي يحذف اسم إسرائيل من قميصه (1)فريق إسرائيلي يحذف اسم إسرائيل من قميصه (2)

وقال فريق "إسرائيل تيك" في بيان: "من أجل إعطاء الأولوية لسلامة دراجينا وبقية المجموعة، وبالنظر إلى الطبيعة الخطرة لبعض الاحتجاجات في سباق فويلتا، زود فريق إسرائيل – بريميير تيك الدراجين بزي رسمي يحمل شعار الفريق لبقية السباق. يظل اسم الفريق إسرائيل – بريميير تيك كما هو، لكن الزي المطبوع عليه الأحرف المختصرة أصبح متوافقا الآن مع قراراتنا السابقة بشأن العلامة التجارية للسيارات والملابس العادية".

اقرأ أيضًا:

لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق إسرائيلي إسرائيل سباق فويلتا الإسباني للدراجات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم