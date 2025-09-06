مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

إعلان

موسيماني يكشف لمصراوي حقيقة تصريحاته عن الأهلي

05:09 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق1
  • عرض 12 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب فريق أبها
  • عرض 12 صورة
    موسيماني
  • عرض 12 صورة
    موسيماني
  • عرض 12 صورة
    موسيماني في أول مباراة مع أهلي جدة
  • عرض 12 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أبها
  • عرض 12 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 12 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 12 صورة
    موسيماني
  • عرض 12 صورة
    بيتسو موسيماني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، على التصريحات التي نسبت إليه، بشأن رفضه العودة إلى تدريب الأحمر، بسبب مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب.

ونسب إلى موسيماني أنه قال عبر موقع "centralnews": "لن أفكر في العودة إلى الأهلي، إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً مفادها أن "كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة، ليس مستعدًا لتدريب نادٍ يفكر فقط في اللعب، وأنهم سيفوزون دائمًا".

وقال موسيماني في تصريح خاص لمصراوي: "الأخبار المنتشرة غير صحيحة ولم أُدلي بأي تصريحات".

اقرأ أيضًا:

لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موسيماني الأهلي تصريحات موسيماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟