موسيماني يكشف لمصراوي حقيقة تصريحاته عن الأهلي

كتبت-هند عواد:

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، على التصريحات التي نسبت إليه، بشأن رفضه العودة إلى تدريب الأحمر، بسبب مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب.

ونسب إلى موسيماني أنه قال عبر موقع "centralnews": "لن أفكر في العودة إلى الأهلي، إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً مفادها أن "كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة، ليس مستعدًا لتدريب نادٍ يفكر فقط في اللعب، وأنهم سيفوزون دائمًا".

وقال موسيماني في تصريح خاص لمصراوي: "الأخبار المنتشرة غير صحيحة ولم أُدلي بأي تصريحات".

