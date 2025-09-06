أبو ريدة: وضعنا القدم الأولى في المونديال والقادم أفضل

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن فوز منتخب مصر على نظيره الأثيوبي والاقتراب من بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي أمس الجمعة في المباراة التي أقيمت على "ستاد القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة ال7 من تصفيات كأس العالم.

وقال هاني أبو ريدة، عبر قناة أون سبورت: " كان هناك التزام في الملعب، والحمدلله حصلنا على الثلاث نقاط، لأنها مباراة فيصلية، وأعتقد أننا وضعنا القدم الأولى في كأس العالم، والقادم أفضل".

وأضاف أبو ريدة، "لاعبونا محترفون ويعرفون المسئولية التي عليهم، وحلمهم جميعًا التأهل إلى كأس العالم، والدعم بالطبع موجود من الدولة المصرية، ممثلة في وزير الرياضة الذي يتواجد معنا باستمرار".

وواصل: "نحن كاتحاد كرة نتابع بصورة كاملة، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على الوصول إلى هذه المرحلة، وأطمئن كل جماهيرنا أننا بإذن الله سنتأهل إلى كأس العالم".

واختتم تصريحاته: "الجمهور كان اللاعب رقم 12 في المباراة، وإن شاء الله في القادم نأمل أن يكون الحضور الجماهيري أكبر، كما أن الانتصار واللعبة الحلوة وشكل الفريق من العوامل التي تجذب الجماهير".

يذكر أن منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة ال8 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.