مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

أبو ريدة: وضعنا القدم الأولى في المونديال والقادم أفضل

01:18 م السبت 06 سبتمبر 2025

هاني ابو ريدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن فوز منتخب مصر على نظيره الأثيوبي والاقتراب من بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي أمس الجمعة في المباراة التي أقيمت على "ستاد القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة ال7 من تصفيات كأس العالم.

وقال هاني أبو ريدة، عبر قناة أون سبورت: " كان هناك التزام في الملعب، والحمدلله حصلنا على الثلاث نقاط، لأنها مباراة فيصلية، وأعتقد أننا وضعنا القدم الأولى في كأس العالم، والقادم أفضل".

وأضاف أبو ريدة، "لاعبونا محترفون ويعرفون المسئولية التي عليهم، وحلمهم جميعًا التأهل إلى كأس العالم، والدعم بالطبع موجود من الدولة المصرية، ممثلة في وزير الرياضة الذي يتواجد معنا باستمرار".

وواصل: "نحن كاتحاد كرة نتابع بصورة كاملة، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على الوصول إلى هذه المرحلة، وأطمئن كل جماهيرنا أننا بإذن الله سنتأهل إلى كأس العالم".

واختتم تصريحاته: "الجمهور كان اللاعب رقم 12 في المباراة، وإن شاء الله في القادم نأمل أن يكون الحضور الجماهيري أكبر، كما أن الانتصار واللعبة الحلوة وشكل الفريق من العوامل التي تجذب الجماهير".

يذكر أن منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة ال8 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم مونديال 2026 منتخب مصر ستاد القاهرة الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر