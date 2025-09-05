8 صور ترصد دفع رونالدو مشجع حاول التقاط "سيلفي" معه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء اليوم الجمعة يظهر خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يدفع أحد المشجعين الذي رغب التقاط صورة سيلفي معه داخل فندق إقامة بعثة منتخب البرتغال.

ويحل منتخب البرتغال عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضيفًا على نظيره الأرميني ضمن منافسات الجولة الحاسمة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحل منتخب البرتغال ضيفًا على نظيره المجري عند 09:45 من مساء يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

