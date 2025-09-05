مباريات الأمس
جميع المباريات

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يقسو بسداسية على جيبوتي ويزاحم على الصدارة

07:13 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

منتخب بوركينا فاسو

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب بوركينا فاسو بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول طرد لاعب منتخب جيبوتي يابي سياد إسمان.

وتقدم بوركينا فاسو بهدف بعد مرور 16 دقيقة عن طريق اللاعب سيرياك كالو بي إيري.

وأضاف خوسيه تيندريبيوغو الهدف الثاني بالدقيقة 25.

وعزز إدموند فيصل تابسوبا تقدم بفريقه بتسجيل الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 36 و 43.

وأضاف اللاعب دانجو واتارا الهدف الخامس لمنتخب بوركينا فاسو بالدقيقة 59 ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف السادس من ركلة جزاء بالدقيقة 86.

ترتيب بوركينا فاسو وجيبوتي

ورفع الفوز رصيد منتخب بوركينا فاسو إلى النقطة 14 في وصافة المجموعة بفارق نقطتين عن منتخب مصر المتصدر الذي سيخوض مواجهة الجولة السابعة في وقت لاحق من اليوم أمام نظيره الإثيوبي.

وتوقف رصيد منتخب جيبوتي عند نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة.

منتخب بوركينا فاسو منتخب جيبوتي بوركينا فاسو ضد جيبوتي منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026
