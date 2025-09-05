مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي

10:12 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (6)
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (5)
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (4)
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (3)
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (2)
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (1)
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (9)
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (7)
كتب - محمد القرش:

وصل عبد اللطيف أبو قورة المحترف المصري إلى هدفه رقم 20 مع فريق لاودن يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الأمريكي.

وأصبح عبد اللطيف أبو قورة أصغر لاعب في تاريخ بطولة USL "الدرجة الثانية" يصل إلى 20 هدفًا في الدوري.

وشارك المصري في 60 مباراة مع النادي الأمريكي ساهم خلالهم في 25 هدفا (سجل 20 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة).

وانتقل عبد اللطيف إلى فريق لودون يونايتد الأمريكي قادما من نادي دي سي يونايتد في يوم 8 من شهر أغسطس 2024.

وسبق للاعب صاحب الـ 20 عام أن انضم لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة المدرب محمود جابر، حيث ولد لأب وأم مصريين ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبد اللطيف أبو قورة لاودن يونايتد الدوري الأمريكي منتخب مصر للشباب محمود جابر
