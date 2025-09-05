لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي

كتب - محمد القرش:

وصل عبد اللطيف أبو قورة المحترف المصري إلى هدفه رقم 20 مع فريق لاودن يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الأمريكي.

وأصبح عبد اللطيف أبو قورة أصغر لاعب في تاريخ بطولة USL "الدرجة الثانية" يصل إلى 20 هدفًا في الدوري.

وشارك المصري في 60 مباراة مع النادي الأمريكي ساهم خلالهم في 25 هدفا (سجل 20 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة).

وانتقل عبد اللطيف إلى فريق لودون يونايتد الأمريكي قادما من نادي دي سي يونايتد في يوم 8 من شهر أغسطس 2024.

وسبق للاعب صاحب الـ 20 عام أن انضم لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة المدرب محمود جابر، حيث ولد لأب وأم مصريين ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية.