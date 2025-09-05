مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

هزيمة ألمانيا ومفاجآت.. نتائج مباريات الخميس بتصفيات كأس العالم 2026

01:14 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

احتفال لامين يامال مع منتخب إسبانيا

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت مساء الخميس، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، وذلك في فترة التوقف الدولي لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت مباريات الخميس، عدة مفاجآت أبرزها خسارة ألمانيا من سلوفاكيا بثنائية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وجاءت نتائج مباريات الخميس كالتالي:

نتائج مباريات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الجزائر تهزم بوتسوانا.. 2-1

مالي تهزم جزر القمر.. 3-0

تونس تهزم ليبيريا.. 3-0

الكاميرون تهزم إسواتيني.. 3-0

موريشيوس تخسر من كاب فيردي.. 0-2

أنجولا تخسر من ليبيا.. 0-1

غينيا بيساو تتعادل مع سيراليون.. 1-1

مدغشقر تهزم إفريقيا الوسطى.. 2-0

ساو تومي وبرينسيبي تخسر من غينيا الاستوائية.. 2-3

تشاد تتعادل مع غانا.. 1-1

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

لوكسمبورج تخسر من أيرلندا الشمالية.. 1-3

سلوفاكيا تهزم ألمانيا.. 2-0

بلغاريا تخسر من إسبانيا.. 0-3

هولندا تتعادل مع بولندا.. 1-1

ليختنشتاين تخسر من بلجيكا.. 0-6

جورجيا تخسر من تركيا .. 2-3

ليتوانا تتعادل مع مالطا.. 1-1

كازاخستان تخسر من ويلز.. 0-1

