مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

- -
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

إنجلترا تستدعي أول لاعب مسلم في تاريخها.. ما القصة؟

11:29 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ديد سبينس 4
  • عرض 4 صورة
    ديد سبينس 3
  • عرض 4 صورة
    ديد سبينس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

دخل ديد سبينس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب مسلم يتم استدعاؤه لتمثيل منتخب إنجلترا عبر تاريخه الطويل.

وعبرسبينس صاحب الـ25 عاماً وذو الأصول الجامايكية، عن سعادته الغامرة باستدعائه إلى قائمة الأسود قائلاً: "الله أكبر.. الحمد لله كثيراً".

وانضم سبينس إلى صفوف توتنهام في صيف 2022 قادماً من نوتينجهام فورست، ومر بعدة تجارب إعارة قبل أن يثبت أقدامه مع "السبيرز" الموسم الماضي، ليقنع الجهاز الفني بقدراته بتسجيله هدفاً وصناعة آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت إدارة توتنهام أعلنت قبل أيام قليلة تمديد عقده حتى عام 2029، ليصبح أحد الركائز الأساسية للفريق اللندني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديد سبينس توتنهام هوتسبير منتخب إنجلترا أول مسلم في منتخب إنجلترا قائمة إنجلترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان