إنجلترا تستدعي أول لاعب مسلم في تاريخها.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

دخل ديد سبينس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب مسلم يتم استدعاؤه لتمثيل منتخب إنجلترا عبر تاريخه الطويل.

وعبرسبينس صاحب الـ25 عاماً وذو الأصول الجامايكية، عن سعادته الغامرة باستدعائه إلى قائمة الأسود قائلاً: "الله أكبر.. الحمد لله كثيراً".

وانضم سبينس إلى صفوف توتنهام في صيف 2022 قادماً من نوتينجهام فورست، ومر بعدة تجارب إعارة قبل أن يثبت أقدامه مع "السبيرز" الموسم الماضي، ليقنع الجهاز الفني بقدراته بتسجيله هدفاً وصناعة آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت إدارة توتنهام أعلنت قبل أيام قليلة تمديد عقده حتى عام 2029، ليصبح أحد الركائز الأساسية للفريق اللندني.