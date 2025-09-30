أزمة محتملة بين "يويفا" و"الفيفا" بسبب طرد إسرائيل من كأس العالم

ينتظر العالم أزمة منتظرة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب طرد إسرائيل من البطولات الأوروبية.

وتزايد أنباء خلال الفترة الأخيرة تشير إلى دراسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة طرد إسرائيل من البطولات الأوروبية، بسبب تزايد الدعوات إلى تعليق مشاركة البلاد في المسابقات الدولية لكرة القدم، بعد اعتراف لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة رسميا أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

طرد إسرائيل من كأس العالم

ويشارك المنتخب الإسرائيلي حاليا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بينما يشارك نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان قد قال مسؤول في أحد اتحادات كرة القدم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن العديد من الدول تضغط من أجل التصويت على ما إذا كان سيتم إخراج إسرائيل من كرة القدم الأوروبية، وإن قيادة الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تريد التصرف.

وطالب الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي بمنع إسرائيل من المشاركة في كرة القدم، ووقعت مجموعة من 48 رياضيا على رسالة مشتركة تدعو إلى تعليق مشاركة البلاد في بطولات كرة القدم.

أزمة محتملة بين "يويفا" و"الفيفا"

يحتاج أي قرار يتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن تعليق عضوية إسرائيل إلى تصديق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد ذلك.

وعندما تم إخراج روسيا من مسابقات كرة القدم في عام 2022، أعلنت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن هذا القرار في بيان مشترك بعد أربعة أيام فقط من بدء الغزو الكامل لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مهمة للغاية".

حتى أن إنفانتينو دعا ترامب للمشاركة في حفل تقديم كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، وترك نسخة طبق الأصل من كأس البطولة في المكتب البيضاوي الواقع بالبيت الأبيض.

وإدارة ترامب مؤيدة بشدة لإسرائيل، وانتقدت بشدة قرار المملكة المتحدة وغيرها من الدول بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهي الآن توضح معارضتها لأي خطة لمنع إسرائيل من المشاركة في كأس العالم.