ريبوك تطلب من إسرائيل إزاله شعارها من على قميص المنتخب.. والأخير يهدد

كتب : محمد القرش

06:55 م 30/09/2025

منتخب إسرائيل

كتب - محمد القرش:

طلبت شركة الأحذية والملابس الرياضية البريطانية، ريبوك، من منتخب إسرائيل إزالة شعارها من على قمصان المنتخب الوطني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منتخب إسرائيل لكرة القدم سيزيل شعار ريبوك من قمصانه بناء على طلب الشركة.

وأوضحت الهيئة أن اتحاد كرة القدم الإسرائيلي يدرس مقاضاة شركة ريبوك إذا خلص إلى أن الخطوة تمثل مقاطعة.

وكان تواصل مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي، حيث أوضح له أن مسألة طرد إسرائيل من الاتحاد غير مطروحة للتصويت في الوقت الراهن. (وفقا للقناة الـ 12 العبرية)

ويأتي هذا الموقف بعد تقارير نُشرت في الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن عددا من أعضاء الاتحاد يضغطون من أجل التصويت على استبعاد إسرائيل.

ومنذ أن أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة رسميًا أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، تتزايد الدعوات لتعليق مشاركتها في المسابقات الدولية لكرة القدم.

