مصري جديد يقتحم قائمة الهدافين لدوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة هدافي المصريين في دوري أبطال أوروبا للشباب، انضمام لاعب جديد اليوم الثلاثاء.

وفاز فريق شباب ليفربول على نظيره جالاتا سراي بهدفين دون رد في دوري الأبطال، حيث سجل المصري كريم أحمد هدفا للريدز.

كما شهدت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، مشاركة ألفين أيمن المصري الأصل.

ويعد كريم أحمد ثالث مصري يسجل في مسابقة دوري الأبطال، بعد بلال مظهر صاحب الـ 9 أهداف، وعمر ياسين الذي سبق أن سجل هدفا مع باريس.

