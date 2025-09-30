مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

مصري جديد يقتحم قائمة الهدافين لدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد القرش

05:59 م 30/09/2025
    كريم أحمد لاعب ليفربول (1)
    كريم أحمد لاعب ليفربول (2)

كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة هدافي المصريين في دوري أبطال أوروبا للشباب، انضمام لاعب جديد اليوم الثلاثاء.

وفاز فريق شباب ليفربول على نظيره جالاتا سراي بهدفين دون رد في دوري الأبطال، حيث سجل المصري كريم أحمد هدفا للريدز.

كما شهدت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، مشاركة ألفين أيمن المصري الأصل.

ويعد كريم أحمد ثالث مصري يسجل في مسابقة دوري الأبطال، بعد بلال مظهر صاحب الـ 9 أهداف، وعمر ياسين الذي سبق أن سجل هدفا مع باريس.

كريم أحمد دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا للشباب ليفربول ليفربول للشباب

فيديو قد يعجبك:



