مدرب آرسنال يستعين بسلاح الجو البريطاني في التدريبات.. ما القصة؟


كتب- محمد عبدالهادي:

02:32 م 30/09/2025
في واقعة قد تحدث لأول مرة في عالم كرة القدم، يخطط ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، للاستعانة بخبرات سلاح الجو الملكي البريطاني في التدريبات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن أرتيتا يعتزم دعوة مجموعة من طياري سلاح الجو إلى مقر تدريبات الفريق، للاستفادة من مهاراتهم في التواصل الدقيق والسريع خلال المواقف الحرجة، وهي المهارات التي تُعد حاسمة في قرارات الطيران خلال الأزمات الجوية.

أرتيتا يرى أن تقنيات التواصل لدى الطيارين قد تُحدث فارقًا داخل الملعب، حيث قال في تصريحات نقلها التقرير: "الطيارون لا يستخدمون 20 كلمة إذا كانت هناك كلمة واحدة تكفي، في اللحظات المصيرية لا وقت للتفاصيل، والتواصل الواضح قد يُنقذ الأرواح، ونحن نحتاج لهذا النوع من الحسم داخل المباريات".

أرسنال أرتيتا الدوري الإنجليزي

