"مرموش ووافد جديد".. جوارديولا يكشف قائمة مانشستر سيتي المشاركة بدوري أبطال أوروبا

10:20 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسخة الجديدة.

وشهدت القائمة تواجد الدولى المصرى عمر مرموش، بجانب 6 صفقات جديدة يتصدرها الوافد الجديد الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وجاءت القائمة كالتالي:

ريان آيت نوري، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، أوسكار بوب، ريان شرقي، روبن دياز، جيريمي دوكو، جيانلويجي دوناروما، فيل فودين، نيكو، جفارديول، إيرلينج هالاند، رودري، عمر مرموش، عبدالقادر خوسانوفـ، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، ستيقان أورتيجا مورينو، تيجاني رايندرز، سافينيو، برناردو سيلفا، جون ستونز، جيمس ترافورد.

وأسفرت القرعة عن وقوع السيتي في مواجهات

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتواجد بالمجموعة رفقة كل من: بوروسيا دورتموند الألماني، نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، بودو جليمت النرويجي، جلطة سراي التركي، موناكو الفرنسي، وفياريال الإسباني، ضمن مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا.

مانشستر سيتي مرموش دوناروما دوري أبطال أوروبا قائمة مانشستر سيتي
