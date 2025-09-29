مباريات الأمس
بيراميدز يخوض تدريبه الأول في رواندا استعدادا لمواجهة الجيش

كتب : محمد القرش

04:25 م 29/09/2025
وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية استعدادا لخوض أول التدريبات قبل مواجهة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبين على ملعب المباراة يومي الإثنين والثلاثاء طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأن تخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

بيراميدز رواندا الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا

