بمشاركة الريال وبرشلونة.. جدة تستضيف كأس السوبر الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم مكان وموعد إقامة كأس السوبر الإسباني 2026.

وتقام البطولة الإسبانية في مدينة جدة الواقعة في المملكة العربية السعودية، بشهر يناير من العام المقبل 2026 على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن تقام مواجهات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 7 يناير 2026 حتى 11 من نفس الشهر.

ويلاقي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في نصف النهائي الأول، بينما يواجه ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد.

جدول مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

نصف النهائي الأول: الأربعاء 7 يناير - 8 مساء

نصف النهائي الثاني: الخميس 8 يناير - 8 مساء

المباراة النهائية: الأحد 11 يناير 2026 - 8 مساء