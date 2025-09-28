ترتيب مجموعة الزمالك في مونديال اليد بعد الهزيمة من برشلونة

تلقى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك هزيمة قاسية أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 47-25، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في مصر.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة بفوز مثير على توباتي بنتيجة 26-24، فيما حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على الفريق البرازيلي بنتيجة 41-22، قبل أن يؤكد تفوقه في المواجهة أمام الزمالك ليحصد العلامة الكاملة ويتأهل إلى نصف النهائي متصدرًا للمجموعة.

وبهذه النتائج، احتل الزمالك المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما جاء توباتي في المركز الأخير بلا نقاط.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني بين المجموعات الثلاث، وهو ما لم ينجح الزمالك في تحقيقه بسبب فارق الأهداف.

وسيكتفي الفريق الأبيض بالمنافسة على المراكز من الخامس حتى التاسع، بينما واصل برشلونة مشواره في البطولة ببلوغ المربع الذهبي.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

1- برشلونة: 4 نقاط.

2- الزمالك: نقطتين.

3- توباتي: دون نقاط.