شهدت الفترة الأخيرة تألق العديد من اللاعبين المصريين على الأراضي الأوروبية، حيث سُلط عليهم الضوء بعد تألق صلاح وانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

واحدا من هؤلاء اللاعبين المتألقين في الدوريات الأوروبية، هو حسين محاسب صاحب الـ23 عاما ولاعب نادي بالا تون الويلزي.

وبدأ حسين مسيرته الكروية من نادي رينجرز الاسكتلندي، قبل أن ينضم إلى ماذرويل في موسم 2017/18، ويقضي معهم 3 مواسم وينض للأهلي المصري.

وبعدها بعامين فضّل المصري العودة إلى الأراضي الأوروبية، لينتقل إلى "Neptūnas" الليتواني، قبل أن ينضم لبالا تون الويلزي في موسم 2024/25.

وأجرى "مصراوي" حوارا صحفيا مع المهاجم المصري المحترف في أوروبا، والذي روى خلاله سبب رحيله عن الأهلي، وإمكانية تمثيله منتخبات أوروبية.

وجاء الحوار كالتالي:

صف لنا فترة لعبك في الدوري الويلزي

ممتعة للغاية ودوري قوي يضم مواهب جيدة، ويضم العديد من اللاعبين المقيمين في شمال غرب إنجلترا، وهو دوري تاريخي في إنتاج المواهب.

ينضم العديد من لاعبي إيفرتون وليفربول وريكسهام ومانشستر سيتي ويونايتد إلى الدوري الويلزي لاكتساب خبرة الدوري الممتاز، لذا، المستوى جيد.

لماذا رحلت عن الأهلي؟

في تلك الفترة كنت أحتاج إلى العودة للاحتراف، وشعرت أن العودة إلى أوروبا في ذلك الوقت كانت أنسب.

رأيك في مستوى الأهلي الحالي

الأهلي نادي كبير جدا وتاريخي وذو مستوى قوي، لذلك سيعود المارد الأحمر إلى مستواه الطبيعي بلا شك.

إذا تلقيت عرضا من الدوري المصري الممتاز، هل تعود؟

لم أفكر في ذلك الأمر، وأفضل الاستمرار في أوروبا خلال الوقت الحالي، لكن من يعلم ما يخبئه المستقبل؟.

ما هي طموحاتك المستقبلية، وكيف تستعد؟

أسعى لمواصلة اللعب بانتظام، وتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، ومساعدة الفريق على الفوز وتحقيق إنجازات جيدة مع النادي، والوصول إلى مراكز أوروبية.

أريد اللعب في تصفيات دوري أبطال أوروبا، دوري المجموعات، الدوري الأوروبي، وآمل أن أواصل اللعب بشكل جيد وأرى ما يخبئه المستقبل.

هل تلقيت دعوة للانضمام إلى المنتخب المصري؟

نعم، مرتين عندما كان الكابتن ربيع ياسين مدربًا لمنتخب 2001، وحينها كنت ألعب في الدوري الاسكتلندي.

هل عُرض عليك تمثيل ويلز؟

لا أعتقد أنني مؤهل للانضمام إلى منتخب ويلز، أنا مؤهل للانضمام إلى منتخبي اسكتلندا وإنجلترا.

وعندما كنت ألعب في اسكتلندا مع فريق ماذرويل، كان هناك اهتمام من اسكتلندا بتمثيل الفئات العمرية الأصغر.

إذا تلقيت دعوة للانضمام إلى المنتخب المصري، هل تقبلها؟

بالتأكيد هذا حلمي، أريد أن ألعب وأقدم أداءً جيدًا، وآمل أن أحصل على فرصة.

لا يوجد الكثير من المهاجمين المصريين التي تقل أعمارهم عن 23 عاما يلعبون مع الفريق الأول بالدوري الممتاز داخل أوروبا.

أكلتك المفضلة، وقدوتك العربية والمحلية

أكلتي المفضلة هو الكشري المصري، وقوتي داخل وخارج الملعب بالطبع الأسطورة محمد صلاح.

كيف ترى محمد صلاح وعمر مرموش؟

الثنائي فخر لمصري، وأنا أعيش في ليفربول، المدينة بأكملها وأصدقائي يُعجبون بمحمد صلاح ودائما ما يتحدثون عنه.

رأيك في تصنيف الكرة الذهبية 2025؟

تصنيف ظالم جدا للعديد من اللاعبين، وتحديدا صلاح الذي استحق أن يفوز بالكرة الذهبية بالطبع.