مانشستر سيتي يقسو على بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف على ضيفه بيرنلي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي وبيرنلي

سجل خماسية سيتي كل من: ماكسيم إستيف لاعب بيرنلي بالدقيقتين 12 و 65، فيما سجل ماتيوس نونيز هدفًا بالدقيقة 61 وسجل هالاند هدفين بالدقيقتين 90 و90+3.

وعلى الجانب الآخر سجل هدف بيرنلي اللاعب جيدون أنتوني بالدقيقة 38.

ترتيب مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 10 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة 4 في المركز السابع عشر.

