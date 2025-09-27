140 ألف إسترليني أسبوعيًا.. ليفربول يواصل دعم عائلة جوتا بعد وفاته

تعرض الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق اتحاد جدة السعودي لموقف محرج خلال مغادرته ملعب مباراتهم أمام النصر.

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

الاتحاد خسر بهدفين نظيفين على يد ضيفه النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

واستوقف أحد الإعلاميين في الممر كريم بنزيما ليطلب منه التوقيع له قبل أن يكتشف اللاعب الفرنسي وجود خدعة ليوجه رسالة إلى الإعلامي بقوله:"أنت ظريف جدًا! أليس كذلك؟.. هل تحاول أن تكون ظريفًا أم ماذا؟".

إحصائيات كريم بنزيما مع اتحاد جدة موسم 25/26

بنزيما صاحب الـ 37 عاماً خاض مع اتحاد جدة خلال الموسم الجاري 2025/26 ثلاث مباريات سجل خلالها 3 أهداف بواقع 270 دقيقة لعب.

