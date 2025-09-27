مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

5 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

2 1
17:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

4 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

"أنت ظريف جدًا! أليس كذلك؟".. موقف محرج لكريم بنزيما عقب الخسارة أمام النصر (فيديو)

كتب : مصراوي

04:23 م 27/09/2025
  • عرض 5 صورة
    كريم بنزيما 2
    كريم بنزيما
    كريم بنزيما من تدريبات الاتحاد قبل مباراة الأهلي_Easy-Resize.com
    كريم بنزيما لاعب الاتحاد

تعرض الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق اتحاد جدة السعودي لموقف محرج خلال مغادرته ملعب مباراتهم أمام النصر.

نتيجة مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

الاتحاد خسر بهدفين نظيفين على يد ضيفه النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

واستوقف أحد الإعلاميين في الممر كريم بنزيما ليطلب منه التوقيع له قبل أن يكتشف اللاعب الفرنسي وجود خدعة ليوجه رسالة إلى الإعلامي بقوله:"أنت ظريف جدًا! أليس كذلك؟.. هل تحاول أن تكون ظريفًا أم ماذا؟".

إحصائيات كريم بنزيما مع اتحاد جدة موسم 25/26

بنزيما صاحب الـ 37 عاماً خاض مع اتحاد جدة خلال الموسم الجاري 2025/26 ثلاث مباريات سجل خلالها 3 أهداف بواقع 270 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:
"ممكن يقعد على كرسي متحرك".. أحمد بلال يكشف عن تفاصيل صادمة بخصوص مرض الخطيب (فيديو)

كشف موعد تقدم قائمة محمود الخطيب بأوراق ترشحها بانتخابات الأهلي

"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي

