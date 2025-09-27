جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الاتحاد

"شهدت مباراة فريقي الكويت الذي يضم بصفوفه المحترف المصري عمرو عبدالفتاح "عموري" والقادسية الذي يتواجد بصفوفه النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" مشادة واشتباكات بالأيدي بين الجهازين الفنيين للناديين بعد مراجعة حكم اللقاء إحدى الكرات بتقنية الفيديو.

وتوترت الأجواء بالملعب في بعد طرد لاعب القادسية الكويتي سفيان بوشار بالدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان محمود عبدالمنعم "كهربا" يتواجد على مقاعد البدلاء وقت الأزمة ليحاول في البداية التدخل لفض الاشتباكات قبل أن يتراجع.

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بصفته عن أسفه ورفضه التام للأحداث التي صاحبت المباراة:"والتي بلاشك تسيء لمنظومة كرة القدم بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام لاسيما وأن المباراة متابعة من الجماهير سواء داخل أو خارج الكويت".

نتيجة مباراة القادسية والكويت في الدوري

وخسر فريق القادسية بهدفين مقابل هدف على يد مستضيفه الكويت خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الكويتي.

ترتيب القادسية والكويت في الدوري

الكويت رفع رصيده بالفوز إلى النقطة 10 في صدارة جدول المسابقة مؤقتًا بفارق ثلاثة نقاط عن القادسية الوصيف ومثلها عن فريق العربي المتبقي له مباراة الجولة السابعة.

