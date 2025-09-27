مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

اليابان - شباب

- -
23:00

مصر - شباب

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

"كهربا حاول فض المشاجرة في البداية".. اشتباكات في الدوري الكويتي بحضور ثنائي مصري (صور وفيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

11:27 ص 27/09/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي
  • عرض 10 صورة
    كهربا واشتباكات بالدوري الكويتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

"شهدت مباراة فريقي الكويت الذي يضم بصفوفه المحترف المصري عمرو عبدالفتاح "عموري" والقادسية الذي يتواجد بصفوفه النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" مشادة واشتباكات بالأيدي بين الجهازين الفنيين للناديين بعد مراجعة حكم اللقاء إحدى الكرات بتقنية الفيديو.

وتوترت الأجواء بالملعب في بعد طرد لاعب القادسية الكويتي سفيان بوشار بالدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان محمود عبدالمنعم "كهربا" يتواجد على مقاعد البدلاء وقت الأزمة ليحاول في البداية التدخل لفض الاشتباكات قبل أن يتراجع.

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بصفته عن أسفه ورفضه التام للأحداث التي صاحبت المباراة:"والتي بلاشك تسيء لمنظومة كرة القدم بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام لاسيما وأن المباراة متابعة من الجماهير سواء داخل أو خارج الكويت".

نتيجة مباراة القادسية والكويت في الدوري

وخسر فريق القادسية بهدفين مقابل هدف على يد مستضيفه الكويت خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الكويتي.

ترتيب القادسية والكويت في الدوري

الكويت رفع رصيده بالفوز إلى النقطة 10 في صدارة جدول المسابقة مؤقتًا بفارق ثلاثة نقاط عن القادسية الوصيف ومثلها عن فريق العربي المتبقي له مباراة الجولة السابعة.

اقرأ أيضًا:

"ملاهي وسوق".. 13 صورة ترصد كيف يقضي محمد صلاح إجازته مع عائلته

"الخطيب أخ أكبر".. سيد عبدالحفيظ يعلن نيته الترشح بانتخابات الأهلي

5 معلومات وصور توضح كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته بعد الـ40

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اشتباكات القادسية والكويت مباراة القادسية والكويت محمود عبد المنعم كهربا الدوري الكويتي اشتباكات الدوري الكويتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
21 نقطة لإنهاء الحرب.. تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة
قريبًا.. عودة باسم يوسف