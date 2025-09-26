ضربة البداية غدا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2025

ساعات تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، حيث يقام في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويبدأ الفراعنة المشوار في مونديال العالم بمواجهة اليابان يوم السبت الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويلاقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر مساء، قبل مواجهة أصحاب الأرض تشيلي في ختام دور المجموعات يوم السبت الموافق 4 من نفس الشهر في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.

خط الدفاع: أحمد نايل - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - معتز محمد - مؤمن شريف - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابريال.

خط الهجوم: محمد عبد الله - عمر سيد معوض - حامد عبد الله - عمرو بيبو - ياسين عاطف - عمر خضر - أحمد شرف - محمد هيثم.