تطور جديد في موعد عودة عمر مرموش لمانشستر سيتي

كتب : مصراوي

12:09 م 26/09/2025
كتب - محمد القرش:

طرأت تطورات جديدة بشأن موعد عودة المحترف المصري، عمر مرموش، من الإصابة والمشاركة مع مانشستر سيتي.

وتعرض عمر مرموش للإصابة في مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لموقع "city xtra" فإن مرموش سيكون جاهز قبل فترة التوقف الدولي، لكن بيب جوارديولا حريص على عدم المخاطرة باللاعب، حيق قرر عودته بعد التوقف الدولي خوفا من انتكاسته.

وبعد فترة التوقف الدولي، يلاقي مانشستر سيتي نظيره إيفرتون يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

