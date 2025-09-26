وفاة لاعب أرسنال السابق بعد أيام قليلة من إصابته

كتب - محمد عبد السلام:

توفي لاعب كرة القدم الإنجليزي بيلي فيجار، لاعب أكاديمية أرسنال السابق و تشيتشستر سيتي الحالي، عن عمر ناهز 21 عامًا، متأثرًا بإصابة دماغية خطيرة تعرض لها خلال مباراة في دوري "إيسثميان الممتاز"، أحد مستويات الدرجة السابعة في إنجلترا.

وكان فيجار قد أصيب إصابة بالغة في الرأس إثر اصطدامه بجدار خرساني، أثناء محاولته منع الكرة من الخروج إلى رمية تماس خلال مواجهة فريقه تشيتشستر سيتي أمام وينجيت فينشلي يوم السبت الماضي، وقد نقل على وجه السرعة إلى المستشفى بواسطة طائرة إسعاف بعد توقف المباراة في الدقيقة 13 من انطلاقها.

وأجرى اللاعب عملية جراحية يوم الثلاثاء لمحاولة إنقاذ حياته، إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقًا، وأعلن نادي تشيتشستر سيتي مساء اليوم الخميس وفاته رسميًا.

وقد أعلن النادي تأجيل مباراته المقبلة أمام لويس، تضامنًا مع عائلة اللاعب، فيما أعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعدد من الأندية الإنجليزية، عن خالص تعازيهم لعائلة فيجار وزملائه ومحبيه.

مسيرة واعدة انتهت مبكرًا

بدأ بيلي فيجار مسيرته في أكاديمية "هالي إند"، قبل أن ينضم إلى أرسنال، حيث مثل الفريقين تحت 18 وتحت 21 عامًا.

كما خاض تجربة إعارة مع نادي ديربي كاونتي خلال موسم 2022-2023، وشارك مع نادي هاستينجز، قبل أن ينضم إلى تشيتشستر سيتي في صيف 2025، حيث سجل مؤخرًا هدفه الأول في مسيرته الاحترافية.