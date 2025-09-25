الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف عن تمائم كأس العالم 2026

"الأسوأ".. هجوم قوي من مصطفى محمد على مدربه السابق في نانت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التمائم الخاصة لبطولة كأس العالم المقبل 2026، المقرر إقامته في "أمريكا، كندا والمكسيك".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للمنتخبات، في ثلاث دول هم: "أمريكا، كندا والمكسيك"، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيكون هناك 3 تمائم مختلفة للمونديال 2026، للتعبير عن هوية الثلاث دول المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال 2026.

وجاءت تمائم الدول المستضيفة للبطولة كالتالي: "تميمة كندا مابل، تميمة المكسيك زايو وتميمة أمريكا كلاتش".

ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، مشاركة المنتخب المصري، حيث بات المنتخب على بعد نقطة وحيدة من ضمان التأهل للمونديال.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ 15 نقطة.

موعد مباراة مصر المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي، يوم 8 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

