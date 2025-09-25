مانشستر سيتي يفوز على هدرسفيلد تاون في كأس كاراباو (فيديو)

نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الدور الثالث في كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

وسجل ثنائية مانشستر سيتي في اللقاء، كلا من: فيل فودين في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز ضمن مان سيتي الصعود إلى دور الـ 16 من كأس الكاراباو في انتظار القرعة لمعرفة الفريق المنافس.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 فيل فودين يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي!



هدرسفيلد 0-1 مانشستر سيتي. pic.twitter.com/DIOkQAc7nC — رياض_تايم (@RiadGhailane) September 24, 2025

موعد مباراة السيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويلتقي مانشستر سيتي في المباراة المقبلة نظيره بيرنلي في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء.