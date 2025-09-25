مباريات الأمس
مانشستر سيتي يفوز على هدرسفيلد تاون في كأس كاراباو (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

12:14 ص 25/09/2025

خلال مباراة مانشسترسيتي و هدرسفيلد

نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الدور الثالث في كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

وسجل ثنائية مانشستر سيتي في اللقاء، كلا من: فيل فودين في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز ضمن مان سيتي الصعود إلى دور الـ 16 من كأس الكاراباو في انتظار القرعة لمعرفة الفريق المنافس.

موعد مباراة السيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويلتقي مانشستر سيتي في المباراة المقبلة نظيره بيرنلي في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء.

مانشستر سيتي هدرسفيلد كأس الرابطة الإنجليزية الدوري الإنجليزي

