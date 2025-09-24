مباريات الأمس
إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

كتب : مصراوي

08:00 ص 24/09/2025

منتخب إسرائيل

ذكرت تقارير إخبارية أن مكان إسرائيل في نهائيات كأس العالم العام المقبل مهدد وسط مزاعم بأن قطر تضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لطردها من جميع أحداثه.

وذكرت موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن قطر أحد أكبر الداعمين الماليين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تضغط من أجل إجراء تصويت اليوم على مكان المنتخب الوطني في مسابقاته بعد الضربة الإسرائيلية على الدوحة.

ونفى مسؤولو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم التقارير التي تُفيد بقرب إجراء تصويت، وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن اجتماعهم القادم مُقرر في 3 ديسمبر، إلا أن التقرير أشار إلى أن قطر تُطالب بعقد اجتماع طارئ.

ويخوض منتخب إسرائيل حاليا مرحلة متقدمة من تصفيات كأس العالم العام المقبل، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته خلف إيطاليا بفارق الأهداف.

وفي العام الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علاقته مع قطر من خلال توقيع صفقة رعاية مربحة لمدة ست سنوات مع الخطوط الجوية القطرية، بقيمة تقدر بنحو 436 مليون جنيه إسترليني.

