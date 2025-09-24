مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

"أعتذر".. أول تعليق من مدرب أهلي جدة بعد الخسارة من بيراميدز

كتب : مصراوي

12:29 ص 24/09/2025
أعتذر ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة للجماهير، بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الدور الثاني من بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025.

وقال ماتياس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ثقوا بي واجبنا التأكد أن الأخطاء لا تتكرر مرة أخرى".

وأضاف: "في بعض الأحيان تحدث في كرة القدم أمور سخيفة خارج الإرادة".

وواصل: "من الواضح أننا بنينا شيء مميز خلال الموسم الماضي، ولكن الجدول الصعب أعتقد أدى إلى هذا التراجع، وهذا التراجع يعطي مؤشر أننا بحاجة إلى عمل أكثر.

واختتم الألماني: "أعتذر للجماهير كانوا يستحقون أكثر من ذلك ويجب أن ننهض ونظهر الشجاعة للتحسين في كثير من الأمور".

