"أعتذر".. أول تعليق من مدرب أهلي جدة بعد الخسارة من بيراميدز
كتب : مصراوي
أعتذر ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة للجماهير، بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الدور الثاني من بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025.
وقال ماتياس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ثقوا بي واجبنا التأكد أن الأخطاء لا تتكرر مرة أخرى".
وأضاف: "في بعض الأحيان تحدث في كرة القدم أمور سخيفة خارج الإرادة".
وواصل: "من الواضح أننا بنينا شيء مميز خلال الموسم الماضي، ولكن الجدول الصعب أعتقد أدى إلى هذا التراجع، وهذا التراجع يعطي مؤشر أننا بحاجة إلى عمل أكثر.
واختتم الألماني: "أعتذر للجماهير كانوا يستحقون أكثر من ذلك ويجب أن ننهض ونظهر الشجاعة للتحسين في كثير من الأمور".
