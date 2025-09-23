موعد مباراة بيراميدز المقبلة في كأس الإنتركونتيننتال 2025

فيديو أهداف الشوط الأول لمباراة ريال مدريد و ليفانتي

حصد فريق بيراميدز كأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ"، بعد الفوز على أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف في مباراة الدور الثاني.

ويلاقي بيراميدز المنتصر من ديربي الأمريكتين الذي سيقام يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، في المواجهة الثالثة.

وتقام مواجهة ديربي الأمريكتين بين فريق كروز أزول الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025، وبطل كأس ليبرتادوريس 2025 من اتحاد أمريكا الجنوبية والذي سيتم تأكيده في 29 نوفمبر.

والفائز من المباراة الثالثة سيتأهل إلى المواجهة النهائية في كأس الإنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

