لم تظهر معه في حفل الكرة الذهبية.. من هي زوجة عثمان ديمبيلي المحجبة؟ (صور)

لامس النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي أمس الثلاثاء الذهب، بعدما حصد جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم، عن عام 2025.

وتوج النجم الفرنسي أمس الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، بجائزة أفضل لاعب في العالم، خلال الحفل الذي أقيم على ملعب "شاتليه" بمدينة باريس الفرنسية.

ويعد ديمبيلي أحدق اللاعبين المنضمين لقائمة الذهب من اللاعبين، الذين تمكنوا من حصد الجائزة من قبل، الذي يأتي على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصد الجائزة في 8 مناسبات مختلفة.

قائمة المتوجين بجائزة الكرة الذهبية

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1960: الإسباني لويس سواريس

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1963: الحارس السوفيتي ليف ياشين

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1965: البرتغالي أوزيبيو

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1967: المجري فلوريان ألبرت

1968: الإيرلندي الشمالي جورج بيست

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1970: الألماني جيرد مولر

1971: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانس بيكنباور

1973: الهولندي يوهان كرويف

1974: الهولندي يوهان كرويف

1975: السوفيتي أوليغ بلوخين

1976: الألماني فرانس بيكنباور

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1978: الإنجليزي كيفن كيجان

1979: الإنجليزي كيفن كيجان

1980: الألماني رومينيجه

1981: الألماني رومينيجه

1982: الإيطالي باولو روسي

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1987: الهولندي رود خوليت

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1995: الليبيري جورج وياه

1996: الألماني ماتياس زامر

1997: البرازيلي رونالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1999: البرازيلي ريفالدو

2000: البرتغالي لويس فيغو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2002: البرازيلي رونالدو

2003: التشيكي بافل نيدفيد

2004: الأوكراني أندريه شفتشينكو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2022: الفرنسي كريم بنزيما

2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2024: الإسباني رودري

2025: عثمان ديمبيلي

