الكشف عن مركز محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية

كتب : مصراوي

12:18 ص 23/09/2025
احتل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، المركز الرابع في قائمة أفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي 2025.

وتعد هذه المرة السادسة التي يتواجد، فيها النجم المصري، في القائمة لجائزة الكرة الذهبية التي تقدم لأفضل لاعب في العالم.

وقدم محمد صلاح موسما استثنائيا رفقة فريقه ليفربول، خلال الموسم الماضي 2024-2025، حيث قاد فريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحصد صلاح العديد من الجوائز الفردية، خلال الموسم الماضية، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2024-2025، بالإضافة إلى أنه توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية قائمة أفضل لاعب في العالم

