حصل محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول على المركز الرابع بقائمة أفضل لاعبي العالم 2025 في حفل جوائز الكرة الذهبية.

ويعد المركز الرابع هو الأفضل محمد صلاح في تاريخ المرات التي تم ترشيحه بها للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

المراكز السابقة لمحمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

- الكرة الذهبية 2018: المركز السادس (188 نقطة)

- الكرة الذهبية 2019: المركز الخامس (178 نقطة)

- الكرة الذهبية 2020: ألغيت بسبب جائحة كورونا

- الكرة الذهبية 2021: المركز السابع (121 نقطة)

- الكرة الذهبية 2022: المركز الخامس (116 نقطة)

- الكرة الذهبية 2023: المركز الحادي عشر (13 نقطة)

- الكرة الذهبية 2024: لم يكن ضمن المرشحين الثلاثين

وحصل النجم عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان على جائزة الكرة الذهبية 2025.

