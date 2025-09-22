قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية.. رسالة خاصة من اتحاد الكرة لمحمد صلاح



سيكون مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس محط أنظار محبي كرة القدم حول العالم إذ يستضيف حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2025.

موعد حفل الكرة الذهبية

حفل الكرة الذهبية من المقرر أن ينطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لحفل الكرة الذهبية

حفل الكرة الذهبية سيكون مذاعاً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية مجانًا.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كفاراتسخيليا - نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مرمى باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيتينيا- باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز - باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة

فابيان رويز - سان جيرمان

مما تتكون الكرة الذهبية؟



الكرة الذهبية من أكثر الجوائز أهمية في عالم كرة القدم، ووفق تقارير عالمية فإن قيمتها تُقارب 3000 دولار أمريكي، حيث تتكون من قاعدة لمعدن البيريت، ويبلغ ارتفاع هيكلها 31 سم وقطرها 23 سم، ويزن ما يزيد قليلاً عن 7 كجم.

وصُنع الكأس من لوحين نحاسيين تم لحامهما معا لتكوين شكل كرة مغطاة بالذهب من الخارج.

معايير اختيار الفائز بالبالون دور



يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير:

1. الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة.

2. الأداء الجماعي والإنجازات.

3. الرقي واللعب النظيف.

ويتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





