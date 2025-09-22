بدأها مدرب فرنسا.. ما هو تاريخ جائزة الكرة الذهبية؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "الكرة الذهبية" 2025، حيث ينتظر عشاق كرة القدم سماع اسم الفائز بالجائزة الفردية الأعظم في التاريخ عن عام 2025.

ويقام حفل البالون دور في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

تاريخ الكرة الذهبية

مُنحت جائزة الكرة الذهبية لأول مرة عام 1956، وكانت تُعرف آنذاك باسم جائزة أفضل لاعب كرة قدم أوروبي، حيث كانت من ابتكار جابرييل هانو وجاك فيران، صحفيا مجلة فرانس فوتبول.

وكان هانو شخصية استثنائية، حيث عمل لاعبا ومديرا فنيا وصحفيا، وفي مرحلة ما، كان المدرب الرئيسي للمنتخب الفرنسي، وفي الوقت نفسه محررا لصحيفة ليكيب الرياضية.

وإلى جانب ذلك، لعب دورا رئيسيا في إدخال الاحتراف إلى كرة القدم الفرنسية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، وكان الرجل الذي أقنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن كأس أوروبا، التي تعرف الآن بدوري أبطال أوروبا، ستكون فكرة جيدة.

واستغرق الأمر 62 عاما حتى قدمت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية للسيدات بداية من عام 2018.