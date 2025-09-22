مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

بدأها مدرب فرنسا.. ما هو تاريخ جائزة الكرة الذهبية؟

كتب - محمد القرش:

03:33 م 22/09/2025

ستانلي ماثيوز يفوز بأول كرة ذهبية في التاريخ 1956

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "الكرة الذهبية" 2025، حيث ينتظر عشاق كرة القدم سماع اسم الفائز بالجائزة الفردية الأعظم في التاريخ عن عام 2025.

ويقام حفل البالون دور في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

تاريخ الكرة الذهبية

مُنحت جائزة الكرة الذهبية لأول مرة عام 1956، وكانت تُعرف آنذاك باسم جائزة أفضل لاعب كرة قدم أوروبي، حيث كانت من ابتكار جابرييل هانو وجاك فيران، صحفيا مجلة فرانس فوتبول.

وكان هانو شخصية استثنائية، حيث عمل لاعبا ومديرا فنيا وصحفيا، وفي مرحلة ما، كان المدرب الرئيسي للمنتخب الفرنسي، وفي الوقت نفسه محررا لصحيفة ليكيب الرياضية.

وإلى جانب ذلك، لعب دورا رئيسيا في إدخال الاحتراف إلى كرة القدم الفرنسية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، وكان الرجل الذي أقنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن كأس أوروبا، التي تعرف الآن بدوري أبطال أوروبا، ستكون فكرة جيدة.

واستغرق الأمر 62 عاما حتى قدمت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية للسيدات بداية من عام 2018.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تاريخ الكرة الذهبية الكرة الذهبية 2025 البالون دور باريس جابرييل هانو فرانس فوتبول منتخهب فرنسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟
تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه