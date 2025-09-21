مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

فيديو ثنائية فيران توريس في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني

11:29 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

تمكن فريق برشلونة من تسجيل هدفين مبكرين في شباك خيتافي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق اللاعب فيران توريس، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 34، بتسديدتين قويتين لم يتمكن حارس خيتافي من التصدي لهما.

ومع استمرار فوز برشلونة يرفع نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 9 نقاط في المركز السابع.

برشلونة فيران توريس خيتافي
