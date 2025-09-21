فيديو ثنائية فيران توريس في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب - محمد عبد السلام:
تمكن فريق برشلونة من تسجيل هدفين مبكرين في شباك خيتافي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق اللاعب فيران توريس، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 34، بتسديدتين قويتين لم يتمكن حارس خيتافي من التصدي لهما.
ومع استمرار فوز برشلونة يرفع نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 9 نقاط في المركز السابع.
⚽️ توريس يوقع على الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة ساحرة من أولمو #الدوري_الإسباني | #برشلونة_خيتافي pic.twitter.com/mcWoqPJU24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2025
🚨🚨🚨🚨 برشلونة يسجل الثاني!!— متجر رسيفر (@seyadh2) September 21, 2025
فيران توريس يسجل ثنائية امام خيتافي ويتألق ♥️😰 pic.twitter.com/tLq4IfJgZ1
فيديو قد يعجبك: