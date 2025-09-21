فيديو ثنائية فيران توريس في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني

"الأول في البريميرليج".. ميكيل أرتيتا يسجل رقما تاريخيا في مواجهاته أمام

كتب - محمد عبد السلام:

تمكن فريق برشلونة من تسجيل هدفين مبكرين في شباك خيتافي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق اللاعب فيران توريس، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 34، بتسديدتين قويتين لم يتمكن حارس خيتافي من التصدي لهما.

ومع استمرار فوز برشلونة يرفع نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 9 نقاط في المركز السابع.

⚽️ توريس يوقع على الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة ساحرة من أولمو #الدوري_الإسباني | #برشلونة_خيتافي pic.twitter.com/mcWoqPJU24 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2025