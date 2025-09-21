يقدمه رونالدينيو.. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025 "البالون دور"، والذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.

ويقدم الحفل أسطورة كرة القدم ونجم منتخب البرازيل الأسبق، رونالدينيو، حيث سبق له أن فاز بالجائزة في عام 2005.

موعد حفل الكرة الذهبية

يقام حفل البالون دور غدا الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

وينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يُنقل حفل البالون دور عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حيث يبث عبر قناة "بي إن سبورتس نيوز".

كيفية التصويت لصاحب الكرة الذهبية

يتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.