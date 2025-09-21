مباريات الأمس
هدف كوكا لم يكن كافياً.. الاتفاق السعودي يودع كأس الملك على يد فريق درجة أولى

10:31 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    خلال مباراة الاتفاق والباطن (4)
    خلال مباراة الاتفاق والباطن (3)
    خلال مباراة الاتفاق والباطن (2)
كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق الباطن فوزًا صعبًا على نظيره الاتفاق بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، الموافق 21 سبتمبر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي.

شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث افتتح الاتفاق التسجيل عن طريق أحمد حسن كوكا في الدقيقة 18، قبل أن يعزز جورجينيو فينالدوم النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 47.

لكن فريق الباطن تمكن من العودة في النتيجة، حيث سجل خالد الخثلان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 40، ثم خطف محمد السهلي هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، ونجح الباطن في تسجيل أربع ركلات، بينما أضاع الاتفاق الركلتين الثالثة والرابعة عن طريق اللاعبين أوندريج دودا وفرانسيسكو كالفو، ليحسم الباطن المواجهة ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نادي الباطن نادي الاتفاق كأس الملك السعودي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الاتفاق السعودي يودع كأس الملك
