متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع السيتي رصيده إلى النقطة رقم 7 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

ويدخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل وريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس وميكيل ميرينو

خط الهجوم: نوني مادويكي، لياندرو تروسارد وفيكتور جيوكيريس

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل مان سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز ويوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز وبرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند

أبرز أحداث مباراة أرسنال ومان سيتي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: إيرلينج هالاند يحرز الهدف الأول لمان سيتي في مرمى أرسنال.

الدقيقة 15: توقف المباراة لعلاج خوسانوف لاعب مان سيتي.

الدقيقة 19: تسديدة من رايندرز لاعب مانشستر سيتي ولكنها تصل سهلة إلى ريال حارس أرسنال.

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة من الشوط الأول، التقدم مازال للسيتي بهدف إيرلنج هالاند.

الدقيقة 36: بطاقة صفراء لصالح برناردو سيلفا لاعب السيتي.

الدقيقة 40: تسديدة من مادويكي لاعب أرسنال ولكنها تمر بعيدة عن مرمى السيتي.

الدقيقة 44: تسديدة من كالافيوري لاعب أرسنال ولكنها تمر أعلى مرمى دوناروما حارس السيتي.

الدقيقة 45: تسديدة قوية من مادويكي، يتصدى لهادوناروما حارس السيتي.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة قوية من زوبيميندي من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 50: تسديدة قوية من لاعب أرسنال، يتصدى لها دوناروما حارس مان سيتي.

الدقيقة 57: تسديدة من هالاند، بعد تمريرة مميزة من دوكو، لكن كرته تصل سهلة إلى حارس مرمى أرسنال.

الدقيقة 74: عرضية من ديكلان رايس لاعب أرسنال، يخرجها دفاع مانشستر سيتي.

الدقيقة 76: رأسية من كالافيوري لاعب أرسنال ولكنها تخرج أعلى مرمى السيتي.

الدقيقة 82: عرضية من دوكو لاعب السيتي، بعد مرور رائع من المدافعين ولكنها تمر دون متابعة.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: مارتينيلي يحرز هدف التعادل لأرسنال في مرمى السيتي.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.