كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات القارية والمحلية اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني، أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 5

سندرلاند ضد أستون فيلا - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

أرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد سيلتا فيجو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

إلتشي ضد ريال أوفييدو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

برشلونة ضد خيتافي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد روما - 1:30 مساء - منصة StarzPlay

تورينو ضد أتالانتا - 4:00 مساء - منصة StarzPlay

كريمونيزي ضد بارما - 4:00 مساء - منصة StarzPlay

فيورنتينا ضد كومو - 7:00 مساء - منصة StarzPlay

إنتر ميلان ضد ساسولو - 9:45 مساء - منصة StarzPlay

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين - 4:30 مساء - منصة شاهد

باير ليفركوزن ضد بروسيا مونشنجلادباخ - 6:30 مساء - منصة شاهد

بروسيا دورتموند ضد فولفسبورج - 8:30 مساء - ام بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس أف سي ضد ستراسبورج - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

موناكو ضد ميتز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

أوكسير ضد تولوز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 2

لو آفر ضد لوريان - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي

الباطن ضد الاتفاق - 6:30 مساء - الثمانية

الرائد ضد الأخدود - 6:35 مساء - الثمانية

الفيصلي ضد التعاون - 9:00 مساء - الثمانية