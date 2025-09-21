ماذا قدم بيراميدز والأهلي السعودي قبل اللقاء المرتقب؟

"بينها السيتي أمام الأرسنال" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يضرب بيراميدز موعدًا مع أهلي جدة السعودي، في كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، ويحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار.

تقام مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في إطار منافسات كأس القارات الثلاث من بطولة الإنتركونتيننتال.

ماذا قدم بيراميدز بالموسم الحالي؟

استهل بيراميدز الموسم بخسارة كأس مصر لحساب الزمالك. لم تكن بداية بيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم قوية، إذ تعادل مع وادي دجلة الصاعد حديثًا سلبيًا.

وبعدها حقق الفوز الأول على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع المصري 2-2 ويخسر من مودرن سبورت 2-1.

وعادت النتائج الإيجابية مرة أخرى، بالفوز على الأهلي 2-0، وزد 1-0، وأخيرًا أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ماذا قدم الأهلي بالموسم الحالي؟

استهل الأهلي السعودي الموسم بالتتويج بالسوبر السعودي على حساب النصر، ولم يتعرض بطل دوري أبطال آسيا لأي هزيمة، إذ فاز على نيوم وتعادل مع الاتفاق والهلال في الدوري السعودي.

وفاز الأهلي على العربي بخماسية نظيفة في كأس الملك، بينما فاز على نسف القرشي بنتيجة 4-2 في دوري أبطال آسيا.

