الموعد والمرشحين ..كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية

11:38 م السبت 20 سبتمبر 2025
    جيوكيريس لاعبا لأرسنال
    هالاند من مباراة الهلال
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (6)
    هاري كين
    كفاراتسخيليا وزوجته 1 (1)
    احتفال ليفاندوفسكي (1)
    أليكس ماك أليستر (1)
    الرقم الجديد لقميص مبابي
    جود بيلينجهام
    دوناروما 2
    أوليس
    احتفال كول بالمر الشهير (4)
    هدف بيدري
    احتفال رافينيا (2)
كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

موعد حفل الكرة الذهبية

يقام حفل البالون دور يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كفاراتسخيليا - نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مرمى باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيتينيا- باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز - باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة

فابيان رويز - سان جيرمان

مما تتكون الكرة الذهبية؟

الكرة الذهبية من أكثر الجوائز أهمية في عالم كرة القدم، ووفق تقارير عالمية فإن قيمتها تُقارب 3000 دولار أمريكي، حيث تتكون من قاعدة لمعدن البيريت، ويبلغ ارتفاع هيكلها 31 سم وقطرها 23 سم، ويزن ما يزيد قليلاً عن 7 كجم.

وصُنع الكأس من لوحين نحاسيين تم لحامهما معا لتكوين شكل كرة مغطاة بالذهب من الخارج.

معايير اختيار الفائز بالبالون دور

يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير:

1. الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة.

2. الأداء الجماعي والإنجازات.

3. الرقي واللعب النظيف.

ويتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.

موعد حفل الكرة الذهبية الكرة الذهبية معايير اختيار الفائز بالبالون دور مما تتكون الكرة الذهبية؟ المرشحون لجائزة الكرة الذهبية صلاح مبابي ديمبيلي
