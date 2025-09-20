فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
نجح ريال مدريد في الفوز على نظيره إسبانيول بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني.
أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول
وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: إيدير ميليتاو من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 22، وأحرز كيليان مبابي الهدف الثاني من تسديدة رائعة أيضا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47.
ترتيب ريال مدريد وإسبانيول في الدوري
وبهذا الفوز يبقى ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط ليحتل المركز الثالث.
⚽️😎 مبابي يضيف الهدف الثاني للملكي بتسديدة رائعة#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #إسبانيول pic.twitter.com/EcQ8r86olc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2025
تصويبة ميليتاو القوية تستقر في شباك إسبانيول 🥅🚀#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #إسبانيول pic.twitter.com/hsN5pt1vhH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2025
