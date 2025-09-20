مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

2 2
17:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 2
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

اسبانيول

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

لاعب المصري البورسعيدي ينتقل إلى الدوري التونسي

06:46 م السبت 20 سبتمبر 2025

المصري البورسعيدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التعاقد مع لاعب المصري البورسعيدي فخر الدين بن يوسف صاحب الـ 34 عاما.

وكان عقد المهاجم التونسي انتهى مع نادي المصري، قبل الانتقال إلى الاتحاد المنستيري.

ولعب فخر الدين في الدوري المصري الممتاز لمدة سنوات مع أندية، الإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

وفي موسمه الأخير مع الفريق البورسعيدي ساهم في 8 أهداف (سجل 6 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين).

اقرا أيضًا:

هل تُمنع الأعلام الفلسطينية في الدوري الإسباني؟.. رئيس الرابطة يجيب

"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري البروسعيدي فخر الدين بن يوسف الاتحاد المنستيري الدوري المصري الإسماعيلي بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة