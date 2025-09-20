لاعب المصري البورسعيدي ينتقل إلى الدوري التونسي

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التعاقد مع لاعب المصري البورسعيدي فخر الدين بن يوسف صاحب الـ 34 عاما.

وكان عقد المهاجم التونسي انتهى مع نادي المصري، قبل الانتقال إلى الاتحاد المنستيري.

ولعب فخر الدين في الدوري المصري الممتاز لمدة سنوات مع أندية، الإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

وفي موسمه الأخير مع الفريق البورسعيدي ساهم في 8 أهداف (سجل 6 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين).

