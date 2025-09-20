مباريات الأمس
بيراميدز يطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة أهلي جدة

05:59 م السبت 20 سبتمبر 2025
وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا لرحلة السفر إلى جدة من أجل مواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتغادر مساء اليوم، بعثة بيراميدز في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي، حيث اختتم الفريق تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة التي يصلها مساء استعدادا لخوض المباراة الهامة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الاحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الاثنين بملعب المباراة.

بيراميدز أهلي جدة الأهلي بيراميدز والأهلي كأس الإنتركونتيننتال
