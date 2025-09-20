مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
14:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

فيديو هدف هوجو إيكيتيكي لليفربول في مباراة إيفرتون

03:31 م السبت 20 سبتمبر 2025

مباراة ليفربول و إيفرتون

كتب ـ محمد الميموني:


عزز المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من تقدم فريق ليفربول بهدف ثانِ خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.


فيديو هدف هوجو إيكيتيكي


ووصلت الكرة في الدقيقة 29 للاعب هوجو إيكيتيكي داخل منطقة جزاء إيفرتون ليسددها بالشباك.


وكان ريان جرافينبيرخ قد سجل الهدف الأول لفريق ليفربول بالدقيقة 10 من صناعة محمد صلاح.


ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي


ليفربول إذا فاز بالمبارة سيرفع رصيده إلى النقطة 15 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.


وسيتوقف رصيد إيفرتون حال الخسارة عند النقطة 7 في المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي.


هوجو إيكيتيكي ليفربول ريان جرافينبيرخ
