فيديو هدف هوجو إيكيتيكي لليفربول في مباراة إيفرتون



كتب ـ محمد الميموني:



عزز المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من تقدم فريق ليفربول بهدف ثانِ خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.



فيديو هدف هوجو إيكيتيكي



ووصلت الكرة في الدقيقة 29 للاعب هوجو إيكيتيكي داخل منطقة جزاء إيفرتون ليسددها بالشباك.



وكان ريان جرافينبيرخ قد سجل الهدف الأول لفريق ليفربول بالدقيقة 10 من صناعة محمد صلاح.



ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي



ليفربول إذا فاز بالمبارة سيرفع رصيده إلى النقطة 15 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.



وسيتوقف رصيد إيفرتون حال الخسارة عند النقطة 7 في المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي.



