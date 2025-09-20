برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف على نظيره إيفرتون خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وسجل هدفا ليفربول كلاً من ريان جرافنبرخ من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 10 وهوجو إيكيتيكي بالدقيقة 29، فيما سجل إريسا جاي هدف إيفرتون بالدقيقة 58.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول عزز بالفوز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه المتبقي له مباراة الجولة الخامسة، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز السابع برصيد 7 نقاط.

ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون:

وبدأ ليفربول المباراة مسيطرًا على الكرة وسط نشاط من نجمه محمد صلاح الذي أرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6 ولكن أبعدها الدفاع.

وأرسل محمد صلاح تمريرة رائعة في الدقيقة 10 لزميله رايان جرافينبيرخ الذي سددها في المرمى محرزًا الهدف الأول.

وواصل ليفربول السيطرة على الكرة فسدد لاعبه دومينيك سوبوسلاي كرة في الدقيقة 16 ولكن تصدى لها الدفاع ثم سدد محمد صلاح كرة خطرة في الدقيقة 17 من أمام منطقة جزاء إيفرتون ولكنها علت المرمى بقليل.

وأوقف دفاع إيفرتون في الدقيقة 19 هجمة للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

ولم تمر سوى 9 دقائق على الهدف الأول حتى أضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للفريق بالدقيقة 29 بعدما وصلته تمريرة داخل منطقة جزاء إيفرتون أسكنها الشباك.

وسدد لاعب إيفرتون بيتو كرة في الدقيقة 37 ولكنها علت مرمى ليفربول ثم سدد زميله جيمس جارنر كرة قوية في الدقيقة 43 ولكن تصدى لها الدفاع.

واحتسب حكم المباراة دقيقة كوقت بدلاً من الضائع سدد خلالها لاعب إيفرتون إدريسا جاي كرة قوية كادت تسكن شباك ليفربول ولكن تصدى لها أليسون.

وبدأ إيفرتون الشوط الثاني بالدفع باللاعب ثيرنو باري بدلاً من بيتو مع محاولات للفريق لتقليص الفارق فتصدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بالدقيقة 50 لكرة عرضية خطرة.

وأرسل ميلوس كيركيز كرة عرضية في الدقيقة 54 لزميله هوجو إيكتيكي الذي سددها قوية تجاه المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى إيفرتون.

وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول بالدقيقة 56 حين وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن سددها ضعيفة في يد حارس المرمى.

ووصلت كرة بينية للاعب إيفرتون إدريسا جاي داخل منطقة جزاء ليفربول بالدقيقة 58 ليسددها قوية في الشباك.

ودفع المدير الفني لفريق ليفربول أرني سلوت في الدقيقة 61 باللاعب كورتيس جونز بدلاً من ألييكسيس مالك أليستير و بفلوريان فريتز بدلاً من كودي جاكبو.

ودفع سلوت في الدقيقة 67 باللاعب ألكسندر إيزاك بدلاً من هوجو.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة التالية للاعب إيفرتون إدريسا جاي سددها قوية ثم تصدى لها حارس مرمى ليفربول أليسون.

وأنقذ جريليش في الدقيقة 71 مرمى إيفرتون من تلقي هدفًا من رأسية كوناتي ثم سدد سوبوسلاي في الدقيقة 74 كرة قوية مرت أعلى المرمى.

وسدد لاعب إيفرتون إدريسا جاي في الدقيقة 79 كرة قوية ولكنها مرت على يسار حارس مرمى ليفربول أليسون.

