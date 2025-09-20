برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

كتبت-هند عواد:

يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي السعودي، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في إطار منافسات كأس القارات الثلاث من بطولة الإنتركونتيننتال.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، القاهرة مساء اليوم السبت، إلى مدينة جدة السعودية، لمواجهة الأهلي السعودي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة، على أن يخوض تدريبين في جدة، مساء غدا الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، والثاني مساء الإثنين بملعب المباراة.

