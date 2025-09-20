مباريات الأمس
صلاح أساسياً .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

12:07 م السبت 20 سبتمبر 2025

محمد صلاح

background

كتب ـ محمد الميموني:


استقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ايفرتون في الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة ليفربول وإيفرتون


ويلتقي فريق ليفربول نظيره إيفرتون عند الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.


تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون


ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة إيفرتون بالتشكيل التالي:


ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر.


ـ خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز.


ـ خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافنبرج، فلوريان فيرتز.


ـ خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك.


ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي


ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط بينما يحتل ايفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.

