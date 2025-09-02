مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

الطريق لكأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

06:30 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

منتخب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يستضيف منتخب مصر نظيره إثيوبيا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد الـ3 نقاط في رحلة الوصول لمونديال العالم 2026، حيث يتبقى للمنتخب الوطني 6 نقاط من أجل ضمان التأهل.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات)

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات)

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات)

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات)

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات)

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر وإثيوبيا منتخب مصر ترتيب مجموعة مصر مصر وإثيوبيا كأس العالم تصفيات كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح