الطريق لكأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

كتب - محمد القرش:

يستضيف منتخب مصر نظيره إثيوبيا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد الـ3 نقاط في رحلة الوصول لمونديال العالم 2026، حيث يتبقى للمنتخب الوطني 6 نقاط من أجل ضمان التأهل.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات)

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات)

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات)

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات)

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات)

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات)