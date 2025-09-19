مباريات الأمس
"يحظى بتقدير واحترام كبير".. أرني سلوت يشيد بمحمد صلاح

04:37 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

أشاد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بالمصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد أدائه في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها "ليفربول إيكو" البريطانية: "بالنسبة لي عندما تكون لاعبا رائعا يمكنك أن تساهم مع الفريق حتى لو لم تقدم أداء جيدا أقصد التسجيل والتمريرات الحاسمة، وهذا ما يميز مو".

وأضاف: "هناك كثير من اللاعبين يساهمون بتسجيل الأهداف أو صناعة التمريرات الحاسمة عندما يقدم الفريق أداء جيدا ولكنهم لا يستطيعوا القيام بأشياء مميزة عندما لا يكونوا كذلك".

وواصل: "لكن محمد صلاح يستطيع فعل ذلك، وهذا ما يميزه خاصة كجناح من الصعب جدا أن يبدع دائما في مركزه أو يحافظ على نفس المستوى الذي كان عليه ضد أتلتيكو".

واختتم سلوت: "لكنه لا يزال يسجل ويصنع ولهذا السبب لا يزال يحظى بتقدير واحترام كبير من الجماهير، لكني أفضل أن أراه ضد إيفرتون كما فعل ضد أتلتيكو مدريد، نيوكاسل نادرا ما يلعب بالكرة لذا كانت المباراة صعبة لكن أتلتيكو كانت مباراة ممتعة للمشاهدة".

ويواجه ليفربول نظيره إيفرتون، في الثانية والنصف مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

